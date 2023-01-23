Торгівля газом може перейти на позабіржовий ринок через обмеження цін, – Bloomberg

У разі запровадження граничної ціни на газ угоди щодо газу можуть перейти в область позабіржового ринку, який не зачепить обмеження цін.

Про це пише Bloomberg із посиланням на роз'яснення Європейського управління з нагляду за ринком цінних паперів (ESMA), передає enkorr.

За оцінкою ESMA, вплив "стелі" цін на газ на ринки поки важко оцінити. В ESMA вважають, що частина ефектів обмеження виявляться після його активації.

"Це може призвести до значних і різких змін у ширшому ринковому середовищі, що може вплинути на впорядковане функціонування ринків і, зрештою, на фінансову стабільність", – сказано в роз'ясненні ESMA.

Обмеження цін на газ у Євросоюзі має набути чинності з 15 лютого. Для його активації має бути дотримано кількох умов: ціни на газ TTF в Нідерландах мають піднятися вище за 180 євро за мегават-годину і на 35 євровищі за світові ціни на скраплений природний газ.

На початку 2023 року вартість газу в ЄС стала знижуватися через теплу зиму, високу заповненість сховищ газу й зростання вироблення електроенергії вітряними електростанціями. 17 січня ціни на газ уперше з серпня 2021 року опустилися нижче за $600 за тисячу кубометрів.