Фігуранти справи НАБУ намагаються заблокувати конфіскацію колишнього постачальника титану для виробників російської зброї

Власники "Демурінського гірничо-збагачувального комбінату", який станом на початок повномасштабного вторгнення РФ належав російській корпорації "ВСМПО-Авісма", намагаються заблокувати конфіскацію активів підприємства на користь України.

Відповідний позов Міністерства юстиції розглядає Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

За даними судового реєстру, клопотання про зупинення провадження у справі про стягнення в дохід держави активів подавали представники ТОВ "Демурінський ГЗК" та Світлани Ільтьо – одна з директорів офшорної компанії Limpieza Limited, на яку оформлене українське підприємство.

Заявники вказували, що Limpieza Limited оскаржує указ президента Володимира Зеленського №726/2022 від 19 жовтня 2022 року про запровадження санкцій проти Limpieza Limited та російської корпорації "ВСМПО-Авісма" у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду.

"ВСМПО-Авісма" намагалася змінити власника "Демуринського ГЗК" в Україні після початку повномасштабного вторгнення. У лютому російська корпорація заявила про продаж своїх 75% акцій Limpieza Limited (якому належить "Демурниський ГЗК") іншому співвласнику компанії – Bolatico Limited, якій до цього вже належало 25% акцій.

Представницею і формальним власником Bolatico Limited є Світлана Ільтьо, її повʼязують із колишніми топменеджерами АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" Русланом Журилом і Юрієм Перцевим. Як писав БізнесЦензор, у 2020 році ОГХК постачала сировину для виробництва титану російському "ВСМПО Авісма".

Bolatico Limited фігурує у розслідуванні НАБУ про розкрадання керівництвом "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" понад 300 мільйонів гривень. За даними слідства, Світлана Ільтьо керувала рахунком британської компанії-посередника в схемі ОГХК Adelis Trade LLP в латвійському банку Citadele Banka, а також виконувала роль представника ще двох фірм – First Railway Company LLP і Bolatico Limited, які брали участь у схемі виведення коштів з державної ОГХК.

Як повідомлялося, 22 квітня Бюро економічної безпеки України заявило про арешт "100% корпоративних прав гірничо-збагачувального комбінату, який постачав стратегічну продукцію Росії". За даними "Forbes Україна", йшлося саме про ТОВ "Демурінський ГЗК".

"Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" розташований у Дніпропетровськії області. ГЗК веде промислову розробку Вовчанського родовища титано-цирконових руд із запасами ільменіту понад 2 млн тонн. Кінцевим бенефіціаром підприємства був російський бізнесмен Михайло Шелков, заступник гендиректора найбільшої російської титанової корпорації "ВСМПО-Авісма".

Нагадаємо, у червні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкції проти голови ради директорів корпорації "ВСМПО-Авісма" Сергія Чемезова і заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-Авісма" Михайла Шелкова, який також вказаний власником ТОВ "ВСМПО Титан Україна" (виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі).

Російська корпорація "ВСМПО-Авісма" – найбільший світовий виробник титану, належить російським мільярдерам Михайлу Воєводіну та Михайлу Шелкову, а також створеній Владіміром Путіним держкорпорації "Ростєх", яка займається виробництвом різноманітних видів зброї для російської армії.