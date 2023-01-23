Нідерланди закриють найбільше родовище газу у Європі

Влада Нідерландів планує закрити найбільше в Європі родовище природного газу Гронінген (Groningen) цього року, оскільки вважає небезпечною його подальшу експлуатацію.

Про це міністр видобувної промисловості країни Ханс Війлбріф заявив у інтерв'ю газеті Financial Times, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, влада країни планує припинити роботу об'єкта до 1 жовтня, але ухвалення остаточного рішення залежить від того, чи спостерігатиметься в Європі після поточної зими дефіцит газу.

Міністр уточнив, що у разі потреби родовище залишиться відкритим до жовтня 2024 року

За його словами, зараз експлуатується лише невелика частка потужностей Гронінгену, а збільшити видобуток газу недоцільно.

"Ми не будемо розширювати виробництво з міркувань безпеки. Це абсолютно недоцільно з політичної точки зору. Однак я також не маю наміру робити цього, оскільки збільшення видобутку підвищує ймовірність землетрусів, за що я не хочу нести відповідальність", – пояснив Війлбріф.

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З 80-х років у районі родовища Гронінген щорічно фіксується до 100 підземних поштовхів, максимальна сила яких становила 3,6 бали.

На тлі нестачі газу, з якою Європа зіткнулася минулого року через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України, влада Нідерландів відклала плани закриття Гронінгена, але скоротила видобуток на родовищі до мінімально можливого рівня – 2,8 млрд кубометрів на рік.

Збільшення виробництва газу до рівня понад 5 млрд. кубометрів на рік посилить ризик сейсмічної активності в регіоні, заявив Війлбріф.

Видобуток на родовищі, відкритому 1963 року, на піку становив понад 50 млрд кубометрів на рік.

За словами Війлбріфа, Нідерланди та Європа загалом гарантували собі достатні постачання газу, у тому числі зі США, Норвегії та Катару. До того ж м'яка зимова погода дозволяє країнам регіону тримати у сховищах великі запаси газу.

Нідерланди 2022 року скоротили споживання газу на 22% порівняно з рівнем попереднього року, головним чином за рахунок зниження промислового виробництва.