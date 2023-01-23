Колишні ресторани McDonald’s у Казахстані відновили роботу без назви

Колишні ресторани американської компанії McDonald’s у Казахстані відновили роботу в Алма-Аті без назви.

Як повідомляє місцеве видання Tengrinews, замість назви на вивісці лише написано "Ми відкриті".

На сайті компанії TOO Food Solutions KZ, яка керувала 24 ресторанами McDonald's в Казахстані, з'явилося оголошення: "Все, що ти любиш, вже скоро!".

У пресслужбі компанії уточнили, що відкриття ресторанів буде проводитися поступово, а поки що запрацювали п'ять ресторанів в Алма-Аті.

"Поки що ресторани відкриються без назви, але найближчим часом ми представимо наше нове ім'я", – повідомили в компанії.

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Як повідомлялося, на початку січня McDonald’s підтвердив рішення остаточно припинити працювати у Казахстані через проблеми із постачанням окремих категорій продуктів, які американська компанія забороняла місцевому партнеру купувати в Росії.

Перший ресторан під брендом McDonald's у Казахстані було відкрито у 2016 році, місцевий партнер американської компанії Food Solutions KZ управляв 24 ресторанами під брендом McDonald's у шести містах.

Нагадаємо, у травні американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, продала свій бізнес в Росії Олександру Говору, який є партнером-франчайзі компанії та з 2015 року керував 25 ресторанами в Сибіру.

Після продажу частина ресторанів McDonald's в Росії відновила роботу в червні під новою назвою "Вкусно – и точка".