Google продовжила онлайн-курс про хмарні технології для українців

Google продовжує освітню програму "Розвивайте кар’єру з Google Cloud" в Україні. Так, до кінця 2023 року Google планує навчити до 10 тис. українців працювати з хмарними технологіями, що допоможе продовжувати цифрову трансформацію України та вивести її на новий рівень.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, багато українців вже отримали знання та практичні навички роботи з хмарними технологіями за підсумками першого потоку навчання програми програму, і наразі стартує другий потік програми.

Навчання буде з фокусом на Machine Learning та роботу з даними, уточнили в Мінцифри.

Учасники отримають:

60 днів безоплатного доступу до всіх курсів на платформі Google Cloud Skills Boost;

практичний досвід світового рівня;

індивідуальні напрями навчання;

безоплатні ваучери на сертифікаційний іспит Google Cloud за 12+ бейджів, отриманих під час навчання;

зустрічі з фахівцями щодо підготовки до міжнародної сертифікації Google Cloud та карʼєрними консультантами.

"Навчання розпочнеться 1 лютого, тому якщо вмієте працювати з даними та знаєте англійську мову, реєструйтесь за посиланням", – додали в Мінцифри.