Справа про премію на 260 мільйонів: Суд відмовився арештувати колишнього голову "Нафтогазу" Коболєва (оновлено)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився обрати запобіжний захід ексголові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі про виплату йому премії.

Про це депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив за результатами судового засідання у Telegram.

"ВАКС залишив клопотання щодо тримання під вартою Андрія Коболєва без задоволення", – написав депутат, уточнивши, що суд також відмовився покладати на підозрюваного додаткові зобов’язання.

Своєю чергою у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про намір оскаржити це ріщення суду.

"Прокурор САП не погоджується з рішенням суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу колишньому Голові правління НАК "Нафтогаз України", який підозрюється у заволодінні шляхом з Прокурор вважає рішення суду необґрунтованим та незаконним. Не застосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству. Зважаючи на викладене, прокурор після ознайомлення з повним текстом рішенням суду, оскаржить це рішення в суді апеляційної інстанції", – повідомили у прокуратурі.

Як повідомлялося, прокурор у суді наполягав на застосуванні до Коболєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).