Комітет Верховної Ради посилить контроль за закупівлями Міноборони, – нардеп

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки посилить парламентський контроль за закупівлями для потреб Збройних Сил України та ініціюватиме законопроєкт про часткове відкриття інформації про закупівлі під час військового стану.

Про це заступниця голови комітету Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") повідомила у Facebook.

"Інтесифікуємо заходи парламентського контролю щодо інших напрямів оборонних закупівель в комітеті і будемо розбирати найближчим часом озброєння, боєприпаси, речове забезпечення, паливно-мастильні матеріали тощо", – написала Безугла.

За її словами, під час засідання Комітету депутати заслухали керівництво Міністерство оборони та представників НАБУ, ДБР, СБУ. Крім того правоохоронці надали депутатам контракти на закупівлю харчів для військових, укладені Міноборони.

За підсумками засідання Комітету депутати вирішили звернулися до правоохоронних органів з закликом приділити увагу розслідуванням, а також ініціювати законопроєкт про часткове оприлюднення інформації про закупівлі, закритої на час воєнного стану.

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Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на нокремі категорії продуктів виявилися завищеними у 2-3 рази. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков заперечує інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами, а ціни на яйця пояснює помилкою у документації. Водночас завищення цін на інші продукти міністр не прокоментував.