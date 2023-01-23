Антикорупційний суд стягнув у дохід держави майно російського мільярдера

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів російського мільярдера Михайла Шелкова.

Як повідомляє ВАКС, у дохід держави стягнуто:

квартиру загальною площею 175,5 кв. м у Одесі;

стояночне місце в Одесі;

склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв. м у Нікополі;

комплекс у Нікополі;

квартиру загальною площею 68,5 кв. м у Нікополі;

трактор колісний;

причіп;

автомобіль Lexus;

чотири автомобіля Mitsubishi Pajero Sport;

грошові кошти на банківських рахунках;

100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВСМПО Титан Україна".

Водночас суд відхилив доводи міністерства щодо належності підприємства та відмовився стягнути на користь держави Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який розробляє запаси титано-цирконієвих пісків у Дніпропетровській області.

"Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення", – зазначили у ВАКС.

Міхаіл Шелков – колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників у Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.

За чотири дні до початку повномасштабного вторгнення Росії корпорація ВСМПО-Авісма продала свій основний український актив – ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова – громадянина РФ, який досі значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК".