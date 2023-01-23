Від початку війни у "Prozorro.Продажі" успішно провели 11 тисяч аукціонів

Від початку війни в системі "Prozorro.Продажі" повністю завершилося 11 тис. аукціонів, які принесли організаторам 5,2 млрд грн доходу.

Майже 1,4 тис. акціонів наразі знаходяться на етапі укладання угод, і за результатами цих торгів організатори можуть заробити 3,9 млрд грн, повідомляють у компанії.

Зокрема:

1,6 млрд грн надійшло в бюджети різних рівнів від малої приватизації державного та комунального майна;

трохи більше ніж 1 млрд грн одержали організатори від продажу майна та активів через онлайн-аукціони;

на 1 млрд грн продано активів банків-банкрутів для повернення грошей вкладникам. Успішно завершені аукціони в межах справ про банкрутство принесли 673 млн грн і надійдуть кредиторам;

майже 500 млн грн надійшло в бюджети за результатами земельних торгів.

За час війни участь в е-аукціонах взяли взяли майже 13 тис. учасників.

Як повідомлялося, раніше уряд вирішив тимчасово змінити правила електронних торгів, але самі торги не скасовували.

Пізніше заступниця міністра економіки Надія Бігун висловила сподівання, що навесні можна буде повністю повернути аукціони на Prozorro.