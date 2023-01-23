Вісім країн приєдналися до дев’ятого пакету санкцій ЄС проти Росії

Вісім країн, включаючи Україну, приєдналися до дев’ятого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, ухваленого у грудні минулого року.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, до санкцій приєдналися країни-кандидати на вступ до Євросоюзу – Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, як члени Європейської економічної зони.

Вони забезпечать відповідність своєї національної політики рішенню ЄС про санкції.

Як повідомлялося, Рада Євросоюзу ухвалила дев’ятий пакет санкцій проти РФ 16 грудня минулого року.

Нові санкції передбачають заходи експортного контролю та обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення. Крім того, до санкційного списку включили 168 компаній, пов’язаних з ОПК Росії.