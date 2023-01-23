Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу. ФОТО

Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року".

Як повідомляє Національний банк України, монета з нейзильберу номіналом 5 грн "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України.

Композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації і нагадує ДНК.

Автором ескізу цієї монети став український художник Олег Шупляк. Широку популярність здобула його серія картин "Двовзори". Скульптор монети – Володимир Атаманчук; програмне моделювання здійснив Юрій Лук’янов (працівники Банкнотно-монетного двору НБУ).

Срібна монета номіналом 10 грн "25 років Конституції України" перемогла у номінації "Найкраща монета про сучасну подію".

Композиція на монеті відтворює складений пазл, контурами якого є мікротекст із цитатами окремих статей Конституції України, а силуетні постаті на монеті уособлюють народ України.

Автором ескізу цієї монети є київський художник Владислав Яровий, програмне моделювання здійснив Юрій Лук’янов (працівник Банкнотно-монетного двору НБУ).

Міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся в 40 раз. Міжнародні експерти визначали переможців серед майже 2,3 тис. монет із 40 країн світу, випущених у 2021 році. На першому етапі було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до числа яких потрапили сім українських пам’ятних монет.

У номінації "Найбільш надихаюча монета" цього міжнародного конкурсу перемогу вже здобували дві українські монети: у 2021 році – пам’ятна монета з нейзильберу "Передова"; у 2001 році – срібна пам’ятна монета "Різдво Христове". У 2017 році до фіналу конкурсу потрапила монета з нейзильберу "Євромайдан" – у номінації "Найхудожніша монета року".