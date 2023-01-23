У Дніпрі до 27 січня зупинили роботу електротранспорту

У Дніпрі до 26 січня включно примусово зупинено роботу маршрутів електротраспорту.

"Міська влада докладає усіх зусиль щодо діалогу з енергетичними компаніями та приватними перевізниками для посилення автобусних маршрутів", – повідомили в Департаменті транспорту та транспортної інфраструктри Дніпровської міської ради.

У Дніпрі до повномасштабного вторгнення РФ працювало 14 трамвайних та 20 тролейбусних маршрутів, а також одна лінія метрополітену.

Раніше повідомлялося, що влада Дніпра витратить 35 млн грн на власний піар у ЗМІ та соцмережах.