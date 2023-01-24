Новини

Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з посади заступника глави Офісу президента

4780
Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з посади заступника глави Офісу президента
Президент Володимир Зеленський 23 січня підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу Президента.

Відповідний указ № 28/2023 опублікували на сайті глави держави.

"Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу Президента України згідно з поданою заявою", – йдеться в указі.

Напередні Тимошенко написав заяву про звільнення, про що він повідомив у Telegram. За даними ЗМІ, замість нього заступником голови ОП планують призначити очільника Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу.

Зеленський призначив Тимошенка на посаду заступника голови Адміністрації Президента 21 травня 2019 року.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини