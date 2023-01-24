Космічна розвідка РФ унаслідок санкцій потрапила у колапс, зупинено виробництво ключових елементів, – ГУР

Космічна розвідка Російської Федерації потрапила у колапс через брак електроніки іноземного виробництва, який виник внаслідок міжнародних санкцій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення російське АТ "Інформаційні супутникові системи імені академіка Михайла Решетньова" потрапило під західні санкції.

За інформацією воєнної розвідки України, на об’єктах стратегічно важливого для ворога підприємства оборонпрому російські конструктори та науковці серед іншого розробляють так звані "великі очі" – засоби ведення космічної розвідки.

Зокрема, йдеться про "Рєпєй" – проєкт перспективної високоорбітальної системи ведення радіоелектронної розвідки, "Ґєракл-КВ" – проєкт комплексу глобальної космічної командно-ретрансляційної системи та "Сфєру" – проєкт єдиної системи супутникового зв’язку третого етапу.

Підприємство розташоване у місті закритого типу Желєзноґорск (Красноярский край, РФ).

"Виробництво ключових елементів перелічених об’єктів де-факто зупинене через гострий брак компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва. Йдеться про відсутність сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів", – кажуть у розвідці.

Зрештою планові строки завершення науково-дослідних робіт вказаних комплексів космічної розвідки зірвані та "перенесені" на кілька років – з 2022 на 2024 рік, з 2023 на 2025 рік та з 2025 на 2027 відповідно.

Наголошується, що через санкції та мобілізацію під загрозою припинення існування невдовзі опиняться ще декілька галузей російської економіки.