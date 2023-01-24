Симоненка звільнили з посади заступника генпрокурора, раніше стало відомо про його відпочинок в Іспанії

Заступника генерального прокурора Олексія Симоненка звільнили з посади. До того він написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Олексія Симоненка звільнено з посади заступника генпрокурора. Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка", – йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ з’ясували, що Симоненко під час воєнного стану їздив у відпустку за кордон всупереч прямій забороні президента Володимира Зеленського. Під час новорічних свят він десять днів провів в іспанській Марбельї, про що свідчить фото, оприлюднене його дружиною в соцмережах.

За словами джерел Симоненко покинув Україну наприкінці минулого року на автомобілі Мерседес р.н. ВС 0001 ХН, разом з Віктором Деркачем (за кермом). А повернувся разом з Романом Серетком (за кермом) на тому ж авто.

Виявилося, що авто зареєстроване на компанію ТОВ "Холдинг "Гранд Готель". Компанія належить дружині відомого львівського підприємця і депутата Григорія Козловського, який є директором Винниківської тютюнової фабрики. До того ж Серетко, який завозив заступника гепрокурора в Україну, є охоронцем Козловського.