Усі енергоблоки АЕС на підконтрольній території працюють на максимумі, – "Енергоатом"

Станом на сьогодні всі вісім атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній потужності.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"24 січня 2022 року, 8 блоків українських АЕС на підконтрольній державі території функціонують на максимальній номінальній потужності та забезпечують близько 55% від загального споживання електроенергії в країні", – йдеться у повдіомленні.

Зазначається, що найбільші обсяги електроенергії генерує Південноукраїнська АЕС.

Водночас один із блоків "Енергоатома" досі перебуває у плановому ремонті, який проводиться раз на чотири роки задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

При цьому тимчасово окупована Запорізька АЕС продовжує постійно споживати з енергосистеми України електроенергію на власні потреби. Всі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені, загарбники блокують їхнє включення.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики планує до 2032 року побудувати два нових атомних блоки та запустити пілотні проєкти малих модульних реакторів.