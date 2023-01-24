Мін’юст не зміг конфіскувати Демурінський ГЗК російського мільярдера Шелкова

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні позову Мін’юсту щодо конфіскації ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та інших компаній, підконтрольних російському мільярдеру Міхаілу Шелкову. Міністерство готує апеляцію.

Про це повідомила очільниця департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих у Facebook.

За її словами, ВАКС не знайшов достатніми докази збереження контролю Шелкова над ДемГЗК.

Зокрема, Мін’юст наголошував, що 75% корпоративних прав кіпрської компанії, яка володіє 100% ДемГЗК було продано лише за 3750 євро за декілька днів до початку повномасштабної війни.

На момент купівлі-продажу до компанії-продавця та кіпрської компанії, яка володіла корпоративними правами ДемГЗК, Україною вже були застосовані санкції. Частина менеджменту, яка працювала на Шелкова, продовжила працювати у кіпрській компанії та ДемГЗК вже після продажу 75%.

До того ж ДемГЗК через кіпрську компанію-власника має борг перед російською ВСМПО Авісма, що дозволяє Шелкову у випадку неповернення боргу звернути стягнення на активи кіпрської компанії, зокрема – на 100% корпоративних прав ДемГЗК.

"Готуємо апеляцію. Але як так?", – зазначила Богатих.

Як повідомлялося, напередодні ВАКС частково задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів російського мільярдера Міхаіла Шелкова.

Зокрема, у дохід держави було стягнуто квартири, автомобілі, комплекс у Нікополі, кошти на банківських рахунках та 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВСМПО Титан Україна".

Водночас суд відхилив доводи міністерства щодо належності підприємства та відмовився стягнути на користь держави Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який розробляє запаси титано-цирконієвих пісків у Дніпропетровській області.

Міхаіл Шелков – колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників у Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.

За чотири дні до початку повномасштабного вторгнення Росії корпорація ВСМПО-Авісма продала свій основний український актив – ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова – громадянина РФ, який досі значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК".