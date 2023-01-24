Заступник міністра розвитку громад, територій Лукеря подав у відставку

Заступник міністра розвитку громад, територій Іван Лукеря написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це він повідомив у Facebook.

Лукеря подякував за роботу колегам, очільникам обласних адміністрації та мерам міст.

"Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль", – зазначив він.

Як повідомлялося, 22 січня детективи затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону.

Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.