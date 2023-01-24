Новини

Заступник міністра розвитку громад, територій Лукеря подав у відставку

8 87632
Заступник міністра розвитку громад, територій Лукеря подав у відставку
Заступник міністра розвитку громад, територій Іван Лукеря написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це він повідомив у Facebook.

Лукеря подякував за роботу колегам, очільникам обласних адміністрації та мерам міст.

"Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль", – зазначив він.

Як повідомлялося, 22 січня детективи затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону.

Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Great Deal
    Довго приймав рішення. Тому виглядає якось підозріло.
    Та то, мабудь, так все співпало, а хлопець, видно гарний, працьовитий.
    Коли до нього прийде НАБУ, то взнаємо скільки він там напрацював. Заготовляємо попкорн.
  • Elvis2
    Зараз черги до нотаріусів та центрів адмін апослуг, переоформлення майна іде повним валом. Потім виявиться. що всі хабарники не мають ніякого майна , а зарплати віддавали волонтерам і фронту, жили впроголодь, жили в найманих квартирах, в тролейбусах не їздили, бо не було світла. тому ходили пішки, думаючи про Україну і її народ. Всі будуть ридати - одні від щастя, а інші від радості, що у нас таке добре і принципове управління.
  • Анатолий К 65c6a92d
    НАБУ і журналісти розворушили зелене зміїне гніздо.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини