Правоохоронці запобігли вбивству полтавського підприємця на замовлення місцевого чиновника
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У Бюро встановили, що планується вбивство підприємця з Полтавської області, для чого триває активний пошук виконавців з кримінального середовища.
Щоб врятувати життя чоловіку та викрити організатора, розпочалася багатоетапна спецоперація.
"За попередньою інформацією, місцевий чиновник одного з районів Полтавщини тривалий час конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець вирішив вчинити радикально і почав шукати кілера, який зміг би виконати "замовлення", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у $5 тис.
Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами. Завдаток передав ще у грудні, а решту обіцяв вже після того, як впевниться у роботі кілера та отримає фотографії із вбитим чоловіком.
Працівники ДБР імітували вбивство після чого замовник отримав фотографії з "трупом", а також деякі особисті речі потерпілого.
Наразі посадовцю повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).
Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.