Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів та п’ятьох очільників ОВА

Кабінет міністрів під час засідання 24 січня ухвалив низку кадрових рішень, зокрема були звільнені чотири заступники міністрів та п’ять голів обласних військових адміністрацій.