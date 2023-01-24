Кабмін призначив нову наглядову раду "Нафтогазу" (оновлено)

Кабінет міністрів призначив шістьох переможців відбору на посади членів наглядову раду НАК "Нафтогаз України".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 24 січня, повідомляє пресслужба Кабміну.

У якості незалежних членів призначено:

● Анфіннсена Тора Мартіна, колишнього старшого віцепрезидента норвезької компанії Equinor (Statoil);

● Ван дер Хейдена Людо Альберта Г., професора бізнес-школи INSEAD;

● Маріно Ентоні Вільяма, президента та гендиректора Vermilion Energy;

● Хукведа Річарда Марка, колишнього топменеджера компанії BP.



У якості представників держави призначено:

● радницю прем‘єр-міністра України з питань енергетики Наталію Бойко;

● заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.

Людо ван дер Хейден і Наталія Бойко входили до попереднього складу наглядової ради "Нафтогазу".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 3 листопада 2022 року призначив ексміністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, посли країн "Великої сімки" (G7) неодноразово закликали українську владу прискорити процес формування наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

"Нафтогаз" знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні Кабміну з вересня 2021 року, коли всі три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" подали у відставку, звинувативши голову правління компанії Юрія Вітренка в ігноруванні рішень наглядової ради. Незалежними членами наглядової ради "Нафтогазу" були його глава Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо ван дер Хейден. Представниками уряду в наглядовій раді були Юлія Ковалів і Наталя Бойко, їх повноваження закінчувалися в 2022 році.

Разом із незалежними членами наглядової ради у відставку пішли члени правління компанії Отто Ватерландер (головний виконавчий директор з транформації) та Петер ван Дріл (фінансовий директор).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяв, що наглядова рада НАК "Нафтогаз України" буде сформована до кінця 2021 року, однак її призначення відклали.