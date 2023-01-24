Кабмін спростив працевлаштування іноземців для резидентів "Дія.Сіті"

Кабінет міністрів дозволив на час військового положення резидентам "Дія.Сіті" отримувати послуги іноземних громадян і осіб без громадянства за гіг-контрактами без необхідності отримання окремого дозволу на використання праці іноземців.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Крім того, рішенням уряду затверджено технічний опис, зразок бланка, форм заяв для отримання, внесення змін та продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

"Дія Сіті" – це спеціальний режим для IT-галузі терміном дії до 25 років, який передбачає особливі податкові умови для компаній-резидентів.

У серпні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", яким розпочато запуск проєкту "Дія Сіті".

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Скільки податків сплачує ІТ-галузь України