СБУ проводить обшуки у мера Полтави Мамая, – ЗМІ

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки у будівлі Полтавської міськради.

Pа даними місцевого видання "Полтавщина", в ході слідчих дій вилучають документацію, яка може свідчити про протиправну діяльність мера Полтави Олександра Мамая.

Обшуки стосуються відкритого у грудні кримінального провадження щодо розголошення інформації про нову військову частину.

Як повідомлялося, наприкінці грудня міському голові Полтави Олександру Мамаю повідомили про підозру у поширенні відомостей про розміщення ЗСУ. За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Однак Київський районний суд у Полтаві відмовив прокуророві у застосуванні до міського голови Полтави Олександра Мамая запобіжного заходу, пов’язаного з обмеженням волі, поклавши на нього низку процесуальних зобов'язань.