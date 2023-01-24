Статки Маска зросли на $11 мільярдів за два дні його свідчень у суді

Статки американського мільярдера Ілона Маска зросли найбільше за понад два місяці, поки він давав свідчення в суді Сан-Франциско щодо свого твіту 2018 року щодо Tesla Inc.

Про це пише Bloomberg.



Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки Маска збільшився приблизно на $10,6 млрд – до $145,2 млрд після того, як він виступив у п’ятницю. Це є найбільшим дводенним приростом з листопада. Його чистий капітал відновився цьогоріч як і в більшості з 500 найбагатших людей світу, оскільки ринки оговтуються після 2022 року.



Маск зіткнувся з позовом про шахрайство з цінними паперами через твіт у серпні 2018 року, в якому він сказав, що "розглядає можливість вивести Tesla в приватну власність" з цінником у $420 за акцію і що "фінансування забезпечено".

Інвестори стверджують, що його заяви про те, що він має гроші для приватного виробника електромобілів, були брехнею,через яку вони зазнали великих збитків. Маск же стверджував, що немає причинно-наслідкового зв’язку між його твітами та ціною акцій. Проте акції Tesla зросли на 13,3% у день публікації твіту.

Як повідомлялося, Ілон Маск став першою людиною у світі, яка втратила понад $200 млрд.