Норвегія продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на рік

Норвегія автоматично продовжила на рік дію посвідок на проживання для українців, що оформили в країні тимчасовий захист.

Міністерство юстиції країни схвалило зміни до імміграційних правил, за якими посвідки вимушених переселенців з України, які вже мали оформлений статус, автоматично продовжуються на рік, починаючи з крайнього дня дії їхньої першої посвідки, передає Європейська правда.

Відтак спеціально звертатися за продовженням своєї посвідки немає необхідності.

"Директорат із питань імміграції та поліція поновлять протерміновані картки-посвідки на проживання, щоби законне перебування можна було підтвердити", – додали в норвезькому уряді.

Як саме українці з тимчасовим захистом мають отримати оновлені картки, не уточнюють.

Термін дії перших посвідок, які оформлювали у Норвегії, мав сплинути у березні 2023 року.

Нагадаємо, Фінляндія також автоматично продовжила на рік посвідку на проживання українців з тимчасовим статусом без необхідності переоформлювати пластикову картку-посвідку. Водночас картку-посвідку, вочевидь, краще оновити тим, хто планує виїздити за межі Фінляндії чи Євросоюзу – аби під час повернення не мати проблем на кордоні.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія готова приймати за тиждень до 100 українських біженців, які самі виявили відповідне бажання. До цільової групи насамперед входять громадяни України, які ще не мають тимчасового захисту чи діючої посвідки на проживання в Естонії чи іншій країні.