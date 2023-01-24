Кількість платежів через електронну систему Нацбанку впала на 19% через війну
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
"Шок війни та різке скорочення економічної активності в перші місяці війни вплинули на кількість операцій у системі, за минулий рік вона скоротилася на 18,7%, якщо порівнювати з 2021 роком", – зазначається у повідомленні.
У середньому за один банківський день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,4 млн платежів на суму близько 515 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти впродовж одного банківського дня практично у 10 разів більше платежів.
Традиційно переважну більшість платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії – 96% від їх загальної кількості.
Щодо структури платежів у системі у 2022 році, то за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:
- до 1 тис. грн – 45%;
- від 1 тис. грн до 100 тис. грн – 51%;
- від 100 тис. грн і більше – 4%;
за сумою найбільше платежів припадало на великі:
- до 1 тис. грн – менше 1%;
- від 1 тис. грн до 100 тис. грн – 2%;
- від 100 тис. грн і більше – майже 98%.
Нацбанк запевняє, що із першого дня повномасштабного вторгнення СЕП працює штатно та безвідмовно, а банки - учасники СЕП здійснюють платежі клієнтів у звичайному режимі. Водночас НБУ готує перехід на нове покоління СЕП на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі (зараз система працює у режимі 23/7) з 1 квітня 2023 року.
"Разом з упровадженням IBAN це створює технологічне підґрунтя для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації функціоналу миттєвих платежів в Україні", – пояснили в НБУ.
Система електронних платежів Національного банку (СЕП) – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в Національному банку.
Національний банк є оператором та розрахунковим банком цієї системи. СЕП – єдина системно важлива платіжна система в Україні. Вона забезпечує здійснення 97% міжбанківських розрахунків у національній валюті в межах нашої країни.
СЕП належить до системи валових розрахунків у режимі реального часу (за міжнародною класифікацією – RTGS).
Учасниками СЕП станом на 1 січня 2023 року були 67 банків, Державна казначейська служба України та Національний банк України.