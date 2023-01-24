Населення Львова через війну зросло на 150 тисяч, Миколаєва – впало майже вдвічі

Населення Львова з початку повномасштабної російської агресії збільшилось приблизно на 150 тисяч осіб.

Про це мер Львова Андрій Садовий заявив в "Українському домі" у Давосі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що населення міста за офіційними даними Держстату на початок 2022 року становило 717,27 тис. осіб.

Садовий зауважив, що Львів з початку повномасштабної російської агресії став одним з основних хабів для переселенців і націлений на їхню інтеграцію.

Своєю чергою мер Житомира Сергій Сухомлин розповів, що у період максимальної близькості фронту до обласного центру, коли він зазнавав регулярних обстрілів, його залишили до 45% мешканців.

За його оцінками, наразі до міста, населення якого на початок 2022 року офіційно становило 261,62 тис. осіб, повернулися 82-83% житомирян. Однак, як зазначив Сухомлін, з урахуванням близько 20 тис. переселенців, які оселилися в Житомирі, його населення сьогодні приблизно таке саме, як і до початку повномасштабної війни.

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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич зазначив, що до звільнення Херсона 11 листопада 2022 року Миколаїв не обстрілювали лише 46 днів, тому в місті багато руйнувань та проблем для життя, зокрема відсутність питної води з 12 квітня.

Сенкевич уточнив, що зараз населення Миколаєва становить близько 280 тис. осіб, або близько 60% довоєнного, яке Держстат оцінював на 1 січня 2022 року у 470,01 тис., а мер – у 480 тис.

За словами мера, після звільнення Херсона ситуація з обстрілами і, відповідно, динамікою населення дещо покращилась.