Кабмін дозволив біженцям реєструвати розлучення через посольства
Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, це дасть дипломатичним представництвам проводити держреєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати й анульовувати їх.
Також закордонні дипломатичні установи зможуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію та витяги з Реєстру. Документи видаватимуться незалежно від місця зберігання паперового носія.
"Таким чином, українцям за кордоном буде спрощено доступ до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану і скорочено строки їх отримання в закордонних дипломатичних установах України", – зазначається у повідомленні.
Відповідні дипломатичні установи будуть визначені Міністерством закордонних справ. Прийняте рішення набуде чинності через 10 днів після його опублікування.