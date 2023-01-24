Депутати російської Держдуми засекретили свої доходи

Російська Держдума ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає припинення публікації декларацій про доходи, витрати та майно депутатів.

Один із авторів ініціативи, голова комітету з державного будівництва Павєл Крашенінніков пояснював, що у публічному доступі розміщуватимуть лише узагальнену інформацію про кількість поданих декларацій, передає РБК.

Відомості про доходи депутати Держдуми та члени Ради Федерації раніше мали щорічно публікувати до 1 квітня.

У грудні минулого року президент Володимир Путін підписав указ, який звільняє від декларування доходів, видатків та майна військових, силовиків та чиновників, які приймають, раніше брали чи братимуть участь у війні проти України.

Як повідомлялося, Верховна Рада України також призупинила публікацію декларацій про майно народних депутатів та чиновників через війну. На розгляді в парламенті перебуває законопроєкт про відновлення цього процесу.