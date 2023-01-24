Львівська область придбала військові облігації на 500 мільйонів, – голова ОВА

Львівська обласна військова адміністрація придбала військових державних облігацій на 500 млн грн.

"Завдяки перевиконанню планових завдань обласного бюджету за доходами вдалось отримати додаткові кошти. Вирішили їх скерувати на допомогу нашим оборонцям. Обрали придбання військових державних облігацій, оскільки ці кошти залучають у державний бюджет та використовують на оборонні та соціальні потреби в умовах воєнного стану. Цю суму ми даємо державі у борг і назад отримуємо у конкретний термін з відсотками", – пояснив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Погашення військових державних облігацій, придбаних на 500 млн грн, відбудеться цьогоріч у липні. Рівень дохідності становить 13,43%.

Козицький нагадава, що в 2022 році департамент фінансів Львівської ОВА ініціював внесення змін до бюджетного законодавства, що сприяло придбанню військових облігацій. Тоді Львівська ОВА придбала військових державних облігацій на 200 млн грн. Через два місяці в обласний бюджет надійшло 200 млн грн від їхнього погашення та 3,3 млн грн відсотків.