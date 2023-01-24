Стан енергосистеми України залишається складним, – Шмигаль

Стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим, попри те, що значна частина генеруючих потужностей перебуває на тимчасово окупованих територіях.

"Стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим. Через останній масштабний ворожий обстріл ми втратили ще частину генерації електроенергії. Ситуація ускладнюється тим, що значна частина генеруючих потужностей перебувають на тимчасово окупованих територіях", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 24 січня, передає Укрінформ.

Серед них таких – і Запорізька АЕС, яку російські терористи перетворили на потенційну загрозу для всього світу, додав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна мусить продовжувати дотримуватися лімітів енергоспоживання та вдаватися до аварійних відключень у разі їх перевищення.

"Разом із нашими союзниками ми продовжуємо працювати для координації відновлення та посилення стійкості нашої енергетичної інфраструктури", – резюмував прем’єр.

Як повідомлялось, енергосистема України вже витримала 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Наразі понад 10 ГВт основних встановлених потужностей недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.