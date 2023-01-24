Amazon закриє всі білоруські підписки на свій відеосервіс
Відповідні листи сервіс розсилає користувачам, які вказали Білорусь як країну перебування під час реєстрації, пише Інтерфакс.
"Prime Video скасує раніше призупинені підписки з 25 січня 2023 року. У результаті ви не зможете продовжувати стримінг контенту Prime Video", – йдеться в тексті листів.
Представники Amazon також уточнюють, що будуть скасовані підписки користувачів, які оформляли їх на території республіки, але зараз знаходяться за кордоном. Їм пропонується заново зареєструватись з нової країни перебування.
У березні 2022 року Amazon припинила доставку товарів клієнтам, які проживають в Росії та Білорусі, а також закрила доступ до свого відеосервісу Amazon Prime для російських клієнтів.
У вересні повідомлялося, що Amazon скасував комісію для українських підприємців на рік.
Пізніше, у грудні, стало відомо, що Amazon Web Services надасть Україні $75 млн підтримки. Також Міністерство цифрової трансформації підписали меморандум про співпрацю з компанією на 2023 рік.