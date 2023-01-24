Офіс президента планує підвищити акцизи на алкоголь та пальне до рівня європейських, – Шурма

Офіс президента зберігає план проведення податкової реформи, однак нові ставки податків можуть відрізнятися від попередньо анонсованих. При цьому заради зниження податків для бізнесу планується суттєво підвищити акцизи.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента та один з авторів реформи Ростислав Шурма, повідомляє Укрінформ.

"Ми абсолютно від них (анонсованих раніше податкових ставок "10-10-10", – ред.) не відмовляємось, але й "10-10-10" не є догмою. Якщо ми зрозуміємо, що компроміс – це "9-11-12", то добре. Тобто не є самоціллю зробити цифру 10... Буде певний компроміс, і я не виключаю, що це може бути й по 10%, але це ще поки предмет дискусії", – зауважив Шурма.

Він додав, що водночас планується підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби, алкоголь та пальне до середніх європейських рівнів.

"Один із компенсаторів, які ми передбачаємо, – це підвищення оподаткування шкідливого споживання. Що таке шкідливе споживання? Це тютюн, алкоголь і викопне паливо. У межах цієї реформи ми будемо приводити акцизні ставки податків до середніх європейських рівнів", – сказав Шурма.

За його словами, в цілому реалізація такої реформи можлива лише після укладення певного умовного соціального договору з бізнесом.

"Якщо ми надаємо такі умови, то ми маємо домовитись, що більше ніхто не займається оптимізацією податків", – сказав заступник керівника Офісу президента.

Шурма зазначив, що дискусії з Міністерством фінансів стосовно податкової реформи тривають, проте він розраховує на підтримку з боку міністерства. Також він висловив впевненість, що Україні вдасться переконати і зовнішніх партнерів у необхідності такого кроку.

"МВФ і деякі наші зовнішні партнери не до кінця розуміють специфіку функціонування нашої економіки. Я думаю, що ми знайдемо аргументи, як їх переконати", – сказав Шурма.

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Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.