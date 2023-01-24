Кабмін зобов’язав обирати кандидатів до наглядової ради "Укргазбанку" на конкурсі

Кабінет міністрів зобов’язав "Укргазбанк" нарівні з державними "Приватбанком", "Ощадбанком" та "Укрексімбанком" відбирати незалежних членів до наглядової ради на конкурсі.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

За його словами, відповідні зміни уряд вніс до постанови Кабміну від 31 травня 2022 року, зобов'язавши проводити конкурс на посади незалежних членів наглядових рад не лише держбанки зі 100% державним капіталом, а і банки, у статутному капіталі яких понад 50% акцій належить державі.

Держава в особі Мінфіну контролює 94,94% акцій "Укргазбанку".

За даними на сайті банку, головою його наглядової ради є Теймур Багіров. У якості незалежних членів до неїх входять Шренік Давда, Славомір Роман Коняс, Юрій Блащук, Оксана Волчко, Яна Бугрімова та Марина Лазебна.

За даними Національного банку України, на 1 червня 2022 року "Укргазбанк" за розміром загальних активів посідав 5-е місце (129,52 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні.