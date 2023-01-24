Російських депутатів зобов’яжуть повідомляти про поїздки за кордон

Держдума РФ розгляне поправку про обов’язок депутатів повідомляти про свої виїзди за межі Росії.

"Поправка передбачає введення обов'язку депутатів сповіщати про виїзд за кордон. Пропонується поправки винести на сьогоднішнє засідання", – заявив перший заступник голови думського комітету з регламенту Міхаіл Романов, пише Інтерфакс.

Романо зазначив, що відповідну поправку запропонував підготувати Комісії з регламенту та організації роботи голова Держдуми Вячеслав Володін.

"Якщо депутат заміщає посаду голови комітету і вище, тобто заступник голови Держдуми, то повідомляти він повинен буде письмово голові Держдуми. А всі, хто нижче за посаду голови комітету, будуть зобов'язані повідомляти в письмовій формі Комісію Думи з питань контролю за достовірністю відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру", – пояснив Романов.

За його словами, "це порядок повідомлення, він ніяк не обмежує право на пересування, водночас дисциплінує".

Ця постанова набуде чинності відразу після ухвалення, зазначив депутат.