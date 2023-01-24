Російських депутатів зобов’яжуть повідомляти про поїздки за кордон
"Поправка передбачає введення обов'язку депутатів сповіщати про виїзд за кордон. Пропонується поправки винести на сьогоднішнє засідання", – заявив перший заступник голови думського комітету з регламенту Міхаіл Романов, пише Інтерфакс.
Романо зазначив, що відповідну поправку запропонував підготувати Комісії з регламенту та організації роботи голова Держдуми Вячеслав Володін.
"Якщо депутат заміщає посаду голови комітету і вище, тобто заступник голови Держдуми, то повідомляти він повинен буде письмово голові Держдуми. А всі, хто нижче за посаду голови комітету, будуть зобов'язані повідомляти в письмовій формі Комісію Думи з питань контролю за достовірністю відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру", – пояснив Романов.
За його словами, "це порядок повідомлення, він ніяк не обмежує право на пересування, водночас дисциплінує".
Ця постанова набуде чинності відразу після ухвалення, зазначив депутат.