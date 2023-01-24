Українська мережа коворкінгів збирається почати роботу у Польщі

Українська мережа коворкінгів Creative States готується вийти на ринок Польщі.

"Ведемо перемовини з кількома лендлордами у Польщі. Хоч як дивно звучить, зараз золотий час для виходу на міжнародні ринки", – заявив засновник мережі Ілля Кенігштейн в інтерв'ю LIGA.net.

Перший заклад можуть відкрити у Варшаві в українському стилі – "але без пасторальної шароварщини".

"Дизайн ще не розробляли. Його ми будемо тестувати з українцями, аудиторією резидентів, щоб розуміти, чи гідно представлятимемо країну. Також будемо використовувати українські рішення щодо дизайну, матеріалів, зокрема дерева", – розказав Кенігштейн про плани компанії.

За його словами, відкриття коворкінгу в Польщі коштуватиме від 3 млн євро, а строк окупності становитиме щонайменше 6 років.

"Там проєкт окупається вдвічі довше, ніж тут. Якщо в Україні для нас стандарт – три-п’ять років, то там все лише починається від шести років. Ціни на ремонт у Польщі одразу вдвічі вищі, ніж тут. Умови з лендлордами – уп’ятеро жорсткіші. Рівень конкуренції – у 100 разів вище", – заявив він.

Зараз у Creative States – одна локація в Дніпрі та три у Києві (у БЦ "Гуллівер" та в Арсеналі). До війни бізнес генерував до $7,5 млн річного доходу і розраховував вийти на $10 млн.

Раніше повідомлялося, що український віртуальний банк monobank виходить на польський ринок під назвою stereo.