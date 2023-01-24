"Газпромбанк" втратив можливість проводити перекази у доларах США

Російський "Газпромбанк" вимушено припинить здійснювати перекази у доларах США через рішення американських банків-кореспондентів.

Як повідомляє пресслужба банку, банк не зможе здійснювати переказт у американській валюті з 27 січня.

Це рішення пояснюється "одностороннім рішенням двох американських банків JPMorgan Chase Bank та Bank of New York Mellon", які припинили обслуговування кореспондентських рахунків "Газпромбаку" у доларах.

Водночас у банку запевнили, транскордонні перекази в інших валютах продовжаться.

Як повідомлялося, Україна неодноразово закликала західних партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT. Проте ані США, ані ЄС не зробили цього, оскільки саме цей банк було визначено урядом РФ для розрахунків за російський газ.