Польща попросить у ЄС компенсацію за зброю для України

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава проситиме ЄС про фінансову компенсацію за поставлену Україні зброю.

"Звісно, ми також виступимо із запитом до ЄС про повернення коштів", – сказав Моравецький, пише Європейська правда.

"Це буде черговий тест доброї волі ЄС. ЄС повинен компенсувати нам ці кошти. Маю надію, так і буде", – заявив він.

"В контексті "Леопардів" і надання сучасного спорядження для України, яка обороняється, Польща знову в авангарді, ми знову організовуємо цю допомогу, тиснемо на Німеччину" – зазначив польський прем’єр.

У Євросоюзі в березні 2022 року вперше застосували інструмент Європейського фонду миру. Його метою є повернення державам-членам коштів за озброєння, поставлене Україні. Фонд кілька разів збільшували, а 23 січня 2023 року ЄС ухвалив рішення про виділення на озброєння України додаткових 500 млн євро.