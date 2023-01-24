Прокуратура відсудила 140 мільйонів у підрядника будівництва метро на Виноградар

Північний апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції, яким за позовом прокурора з генерального підрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену у Києві було стягнуто понад 139 млн грн до столичного бюджету.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, будівельна компанія використала кошти, які були виділені на фінансування будівництва лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар, не за цільовим призначенням.

"Отримані з бюджету кошти генпідрядник розмістив на депозитні рахунки в банківській установі, в результаті чого вказана комерційна структура незаконно збагатилась за рахунок територіальної громади. Законодавство забороняє такі дії", – наголошується у повідомленні.

У зв’язку з цим, Київська міська прокуратура звернулася з позовною заявою до генпідрядника про стягнення безпідставно отриманого прибутку на користь територіальної громади в особі Київської міської ради. Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора.

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Нагадаємо, комунальне підприємство "Київський метрополітен" у 2018 році уклало договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської лінії метро з компанією "Київметробуд", який став переможцем тендеру на Prozorro. За даними прокуратури, підрядник отримав аванс у розмірі 95% вартості робіт у сумі 5,99 млрд грн, частину якого поклав на депозит, а отримані відсотки надалі перерахував на пов'язані компанії.

У рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається побудувати дві станції – "Мостицька" та "Проспект Правди" – та відгалуження у бік станції "Виноградар" для подальшого продовження лінії. Передбачалося, що роботи продовжаться до грудня 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн.

У вересні 2021 року компанія подала позов до комунального підприємства "Київський метрополітен" з вимогою перенести дату завершення будівництва продовження Сирецько-Печерської лінії метро на травень 2023 року.

Офіс генпрокурора заарештувував рахунки компанії за підозрою у спробах співробітників заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградарі. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.