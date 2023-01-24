В Україні завершили проєкт для заводу Bayraktar, – посол

Для будівництва заводу з виробництва Bayraktar TB2 в Україні сформовано всю правову базу й завершено проєкт майбутнього підприємства.

"На сьогодні сформовано всю правову базу, уже, як ви знаєте, ратифікована відповідна міжнародна угода, є компанія, яка зараз діє в Україні, вона завершила підготовку фізичного проєкту. Ми очікуємо, що завод запрацює протягом двох наступних років і почне випускати вироби з українськими комплектуючими", – заявив посол України в Туреччині Василь Боднар на брифінгу, пише Укрінформ.

У цьому контексті Боднар нагадав, що днями безпілотний винищувач Kızılelma з українським двигуном, розроблений компанією Baykar, успішно пройшов друге льотне випробування.

"Це є свідченням того, наскільки тісно ми співпрацюємо та приносимо конкретні результати, зокрема, сподіваюсь, для майбутнього зміцнення безпеки України", – зазначив посол.

Як повідомлялося, у лютому Міноборони України оголосило про підписання угоди з Туреччиною щодо будівництва заводу безпілотників Bayraktar. У серпні стало відомо, що виробник безпілотників Bayraktar придбав ділянку для будівництва заводу в Україні.