Мінфін зміг розмістити гривневі облігації на 13 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 24 січня, змогло залучити до держбюджету 13,22 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 472,86 мільйона гривень, ставка за ними знизилася до 13% річних порівняно із 13,43% тиждень тому.

Крім того Мінфін розмістив дев’ятимісячні ОВДП на 23,27 млн грн під 16% річних та річні облігації на 1,51 мільярда гривень під 18,5%.

Ще 6,32 мільярда гривень надійшло від продажу дворічних облігацій під 19,59% річних. Крім того, 4,89 мільярда гривень вдалося залучити від розміщення ОВДП з терміном погашення через 2,5 року під 19,75%.

При цьому Мінфін не розміщував півторарічні бенчмарк-ОВДП, які Нацбанк дозволив банкам включати в покриття обов’язкових резервів з 11 січня. Позаминулого тижня їх розміщення дозволило залучити одразу 20,54 мільярда гривень під 19,24% річних.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів 17 січяня розмістило ОВДП на 5,54 млрд грн.