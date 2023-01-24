Мінфін зміг розмістити гривневі облігації на 13 мільярдів
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 472,86 мільйона гривень, ставка за ними знизилася до 13% річних порівняно із 13,43% тиждень тому.
Крім того Мінфін розмістив дев’ятимісячні ОВДП на 23,27 млн грн під 16% річних та річні облігації на 1,51 мільярда гривень під 18,5%.
Ще 6,32 мільярда гривень надійшло від продажу дворічних облігацій під 19,59% річних. Крім того, 4,89 мільярда гривень вдалося залучити від розміщення ОВДП з терміном погашення через 2,5 року під 19,75%.
При цьому Мінфін не розміщував півторарічні бенчмарк-ОВДП, які Нацбанк дозволив банкам включати в покриття обов’язкових резервів з 11 січня. Позаминулого тижня їх розміщення дозволило залучити одразу 20,54 мільярда гривень під 19,24% річних.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів 17 січяня розмістило ОВДП на 5,54 млрд грн.