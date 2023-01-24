Amazon обігнав Apple і став найдорожчим брендом у світі, – рейтинг

Amazon став найдорожчим брендом у світі, обігнавши Apple та змістивши його на другу позицію. На третьому рядку в рейтингу залишився Google.

Як свідчать результати щорічного дослідження Brand Finance Global 500, вартість Amazon скоротилася за рік на 14,6% і склала $299,3 млрд, Apple – на 16,2%, до $297,5 млрд, тоді як Google – збільшилася на 6,8% і досягла $281,4 млрд, передає Інтерфакс-Україна.

Місця з четвертого по шосте зберегли за собою Microsoft (зростання за рік на 4%, до $191,6 млрд), Walmart (підвищення на 1,7%, до $113,8 млрд) та південнокорейська Samsung (скорочення на 7,1%, до $99,7 млрд).

На сьому позицію з восьмою перемістився китайський банк ICBC, незважаючи на падіння вартості на 7,4% (до $69,5 млрд), на восьму з десятою – американська Verizon (зниження на 3,2%, до $67,4 млрд).

Тим часом Tesla злетіла з 28 місця на 9 (зростання на 43,9%, до $66,2 млрд), а TikTok – з 18 на 10 (підвищення на 11,4%, до $65,7 млрд).

При цьому з топ-10 випав Facebook (падіння на 41,7%, до $59 млрд), а також китайська Huawei, яка впала до 31 позиції (зниження на 37,8%, до $44,3 млрд).

Найбільш швидкі темпи зростання вартості продемонстрував бренд BYD, який піднявся на 199 місце з 346 роком раніше (зростання на 57%, до $10,1 млрд), що зумовлено підвищенням попиту на електромобілі.

Із 500 компаній, включених до рейтингу, 48 представляють високотехнологічну галузь проти 50 торік, що зумовлено вибуттям Snapchat та Twitter. Суттєво знизилася вартість брендів Alibaba (-56%, до $10 млрд) та WeChat (-19%, до $50,2 млрд).

Найбільше брендів представляє банківська галузь – 72 в порівнянні з 64 роком раніше.

"Технологічні бренди у всьому світі втратили значну частину вартості у зв'язку зі зміною структури попиту. Інфляція торкнулася брендів у багатьох секторах, але оскільки споживчі звички частково повернулися до допандемійних моделей, попит на послуги технологічних брендів постраждав особливо сильно. Крім того, наклали свій відбиток перебої у ланцюжках поставок, брак робочої сили та великі проблеми з фінансуванням", – заявив головний виконавчий директор Brand Finance Девід Хей.

Загалом у рейтингу на частку американських компаній припадає понад 200 брендів та приблизно половина загальної вартості. У топ-25 крім брендів із США та Китаю входять лише шість компаній: Samsung, Deutsche Telekom, Mercedes-Benz, Toyota, Allianz та Shell.

Сьоме щорічне дослідження Brand Finance містить дані про більш ніж 5 тис. брендів із 38 країн та 31 галузевих секторів. В опитуванні взяли участь понад 150 тис. респондентів.