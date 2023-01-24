УЄФА не збирається допускати російські клуби до міжнародних ігор, – ЗМІ

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на найближчому засіданні виконкому залишить у силі санкції щодо російського футболу.

Згідно з повідомленням британського телеканалу Sky News, керівники УЄФА та Російський футбольний союз незабаром мають обговорити ситуацію, однак в УЄФА не бачать шансів на повернення російських збірних та клубів на міжнародну арену, доки триває розв'язана Росією повномасштабна війна проти України.

Міжнародний олімпійський комітет у лютому 2022 року рекомендував спортивним федераціям усунути росіян та білорусів від змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Більшість федерацій, включно з ФІФА та УЄФА, наслідували рекомендації МОК, пише Інтерфакс-Україна.

Збірну Росії позбавили можливості брати участь у стикових матчах за право грати на ЧС-2022 з футболу, не допустили до жеребкування відбірного турніру Євро-2024. Крім того, російські клуби відсторонені від участі у єврокубках. Фінал Ліги чемпіонів-2021/2022, який мав пройти у Санкт-Петербурзі, перенесли до Парижа.

За інформацією Sky News, Казань втратить право прийняти у 2023 році матч за Суперкубок УЄФА – між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

У грудні минулого року Російський футбольний союз планував, але так і не ухвалив рішення про вихід з УЄФА і перехід до Азійської футбольної конфедерації.