Колишня фірма подруги голови Дніпропетровської ОВА Резніченка отримала ще 100 мільйонів на утримання доріг

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації уклав угоду із ТОВ "Будінвест інжиніринг" на утримання автомобільних доріг місцевого значення за 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Строк надання послуг – до 16 травня 2023 року.

Це черговий контракт Дніпропетровської ОДА з фірмою, засновницею якої до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга очільника області Валентина Резніченка, звільнення якого з цієї посади сьогодні підтримав Кабмін.

19 грудня ТОВ "Будінвест інжиніринг" вже отримав від Дніпропетровської ОВА підряд на експлуатаційне утримання доріг області вартістю 16,64 млн грн.

"Будінвест інжиніринг" почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва". 2 листопада 2022 року компанія отримала 1,5 млрд грн на ремонт і експлуатацію доріг у регіоні.

Уже 9 листопада Яна Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року детективи НАБУ провели серію обшуків у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із "Великим будівництвом", серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Також обшуки провели у підрядників ОВА – у приміщеннях фірми "Будінвест інжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії.