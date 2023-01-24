Нацкомісія з цінних паперів виявила ще 6 сумнівних інвестпроєктів
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів.
У Комісії нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких в Україні знаходиться поза зоною регулювання та нагляду.
Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:
- AMarkets – https://ua.amarkets.com/
- AvaTrade – https://ru.avatrade.com/
- HFM/HF MARKETS – https://www.hfm.com/sv/ru/
- XM – https://www.xm.com/ru/
- instaforex – https://www.instaforex.com/ua/
- ForexAgentReviews.com – https://www.forexagentreviews.com/go/ukraine-ru/
Повний перелік проєктів наведений на офіційному сайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".
У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності.