Російський "Норнікєль" змушений відкласти ще два інвестпроєкти через санкції
Про це повідомив старший віцепрезидент, виробничий директор компанії Сергій Стєпанов, пише російська редакція Forbes.
За його словами, йдеться про будівництво нової Норильської збагачувальної фабрики (НОФ-2) і третього плавильного комплексу на Надеждинському металургійному заводі, строки реалізації цих проєктів відкладаються "на пару років точно".
"НОФ-2 планувалася до реалізації у районі 2027 року, але зараз, мабуть, зрушується на 2029 рік. Щодо третього плавильного агрегату НМЗ – якщо раніше були перспективи запуску 2025-2026 рік, то зараз це швидше за 2029 рік", – уточнив топменеджер .
Він пояснив перенесення термінів проблемами з постачанням комплектуючих та обладнання – "Норнікель" наразі шукає альтернативи європейським млинам, які застосовує на своїх фабриках та планував використовувати і на новій фабриці.
За словами Стєпанова, "Норнікель" вже отримує перші одиниці китайської підземної техніки та проводить випробування білоруського зразка, але адаптація до нової техніки триватиме 2-3 роки.
Ще однією причиною він назвав проблеми із доступністю фінансування.
Раніше "Норнікель" повідомив, що у 2023 році планує виробити від 204 тис. до 214 тис. тонн нікелю (після 219 тис. тонн у 2022 році) та від 2,4 до 2,56 млн унцій паладію (виробництво у 2029 році — 2,79 млн унцій).
Основними акціонерами "Норнікєля" станом на березень 2021 року були "Інтеррос" російського олігарха Владіміра Потаніна – 34,6% акцій, "Русал" – 27,8% акцій, "Crispian" Романа Абрамовіча та Олександра Абрамова – 4,7% акцій.
Як повідомлялося, раніше російські компанії "Норнікель" та "Росатом" відмовились від використання паливної системи на зрідженому природному газі (LNG) на своєму новому криголамі через санкції.