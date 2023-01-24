Російський "Норнікєль" змушений відкласти ще два інвестпроєкти через санкції

Російська компанія "Норнікєль" вимушена відкласти реалізацію двох великих інвестпроєктів через складнощі з постачанням імпортного обладнання в умовах запроваджених проти Росії санкцій.

Про це повідомив старший віцепрезидент, виробничий директор компанії Сергій Стєпанов, пише російська редакція Forbes.

За його словами, йдеться про будівництво нової Норильської збагачувальної фабрики (НОФ-2) і третього плавильного комплексу на Надеждинському металургійному заводі, строки реалізації цих проєктів відкладаються "на пару років точно".

"НОФ-2 планувалася до реалізації у районі 2027 року, але зараз, мабуть, зрушується на 2029 рік. Щодо третього плавильного агрегату НМЗ – якщо раніше були перспективи запуску 2025-2026 рік, то зараз це швидше за 2029 рік", – уточнив топменеджер .

Він пояснив перенесення термінів проблемами з постачанням комплектуючих та обладнання – "Норнікель" наразі шукає альтернативи європейським млинам, які застосовує на своїх фабриках та планував використовувати і на новій фабриці.

За словами Стєпанова, "Норнікель" вже отримує перші одиниці китайської підземної техніки та проводить випробування білоруського зразка, але адаптація до нової техніки триватиме 2-3 роки.

Ще однією причиною він назвав проблеми із доступністю фінансування.

Читайте також: Путін визнав дефіцит ліків у російських аптеках

Раніше "Норнікель" повідомив, що у 2023 році планує виробити від 204 тис. до 214 тис. тонн нікелю (після 219 тис. тонн у 2022 році) та від 2,4 до 2,56 млн унцій паладію (виробництво у 2029 році — 2,79 млн унцій).

Основними акціонерами "Норнікєля" станом на березень 2021 року були "Інтеррос" російського олігарха Владіміра Потаніна – 34,6% акцій, "Русал" – 27,8% акцій, "Crispian" Романа Абрамовіча та Олександра Абрамова – 4,7% акцій.

Як повідомлялося, раніше російські компанії "Норнікель" та "Росатом" відмовились від використання паливної системи на зрідженому природному газі (LNG) на своєму новому криголамі через санкції.