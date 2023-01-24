МАГАТЕ спростувало заяви Росії про військову техніку на українських АЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що під час перевірки українських атомних станцій не виявлено військового обладнання, що спростовує попередню заяву Росії.

Гроссі повідомив офіційним особам у Європараменті, що його відомство встановило постійну присутність на всіх українських ядерних об’єктах і сьогодні він наказав провести інспекції, щоб з’ясувати, чи містять якісь із них військове обладнання, пише Sky News.

Гроссі також сказав, що це вже другий випадок, коли МАГАТЕ змогло "розвінчати звинувачення в незаконних і дуже небезпечних речах, які відбуваються на цих об'єктах".

"Результат цих перевірок був негативним", – заявив він.

Напередодні Служба зовнішньої розвідки Росії звинуватила Україну в зберіганні західної зброї на атомних електростанціях по всій країні. Російська спецслужба не надала жодних доказів для цієї заяви.

У заяві Служби зовнішньої розвідки Росії йшлося про те, що на Рівненську атомну електростанцію на північному заході України було доставлено поставлені США ракетні системи залпового вогню HIMARS, системи ППО та артилерійські боєприпаси.

Проте радник президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив, що його країна ніколи не використовувала АЕС для зберігання зброї.