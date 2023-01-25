Кабмін спростив процедуру отримання дозволу на шкідкливі викиди

Кабінет міністрів спростив процедуру отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відповдіні зміни внесено до Порядку, який був затверджений ще у березні 2002 року, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зокрема, Порядок приведено у відповідність до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря" та викладено в новій редакції.

Відтепер у Порядку:

прописано прозорі механізм отримання дозволу;

чітко регламентовано строки;

передбачено електронну взаємодію із Держпродспоживслужбою для оформлення висновку щодо отримання дозволу;

встановлено покрокові інструкції прийняття участі громадськості в процесі видачі дозволу на викиди та проведення публічного обговорення;

визначено чіткий механізм відмови у видачі, анулювання, переоформлення, зупинення і поновлення дії дозволу на викиди;

передбачена цифровізація процедури.

Очікується, що пройти весь шлях від подання документів до отримання дозволу на викиди підприємства зможуть через єдину екологічну платформу ЕкоСистема. Наразі Міндовкілля працює над відповідним технічним рішенням.

"Сьогоднішнє рішення – це черговий крок до спрощення та вдосконалення дозвільних процедур, з якими стикаються підприємства", – прокоментував міністр захисту довкілляРуслан Стрілець.

У міністерстві пояснили, що раніше підготовка та узгодження всіх матеріалів для підприємств займали досить тривалий час. Проходження процедури могло затягнутися на пів року й довше. Порядок переоформлення, поновлення та призупинення дозволу був взагалі не визначений.

Крім того, не була встановлена чітка процедура розгляду зауважень від громадськості та проведення публічних обговорень.