Зеленський звільнив очільників п’яти областей

Президент Володимир Зеленський звільнив голів обласних адміністрацій Херсонської, Дніпропетровської, Сумської, Запорізької та Київської областей.

Відповідні укази президента №№37-41 від 24 січня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Зокрема, Ярослава Янушевича звільнено з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації, Валентина Резніченка – з посади голови Дніпропетровсьої ОДА, Дмитра Живицького – з посади голови Сумської ОДА, Олександра Старуха – з посади голови Запорізької ОДА, Олексія Кулебу – з посади голови Київської ОДА.

Як повідомлялося, раніше у вівторок президент Володимир Зеленський звільнив свого давнього соратника Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу Президента. Низка депутатів пов’язувала звільнених голів ОДА з Тимошенком.