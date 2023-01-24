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Зеленський призначив заступником голови ОП соратника Єрмака замість звільненого Кирила Тимошенка

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Зеленський призначив заступником голови ОП соратника Єрмака замість звільненого Кирила Тимошенка
Володимир Зеленський призначив заступником голови Офісу президента Олексію Кулебу.

Відповідний указ президента №42 від 24 січня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Водночас іншим своїм указом Зеленський звільнив Кулебу із посади голови Київської обласної державної адміністрації, яку він обіймав із травня 2022 року. 

Раніше Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, був радником на громадських засадах гендиректора КП "Плесо", обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА. До цього працював у ТОВ "Аспер Естейт, бенефіціаром якого він є.

Мер столиці Віталій Кличко заявляв, що призначив Олексія Кулебу головою Департаменту благоустрою Києва за рекомендацією голови Офісу президента Андрія Єрмака. Натомість сам Кулеба заявляв, що Єрмак жодним чином йому не допомагав, та їх взагалі ніщо не пов’язує. Єрмак ухилявся від прямої відповіді на це запитання.

З відкритих джерел відомо, що у 2011-2013 роках Кулеба та Єрмак, зокрема, під час підготовки до "Євро-2012", були разом у складі громадської ради Київської міської державної адміністрації.

Як повідомлялося, раніше у вівторок президент Володимир Зеленський звільнив свого давнього соратника Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу Президента. Низка депутатів пов’язувала звільнених голів ОДА з Тимошенком.

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Топ коментарі

  • Игорь Вазианский
    Зє-піздота - найвеличніші ігроки у наперстки. З "мудрим нарідом" України.
    Похоже, вони зібралися жити вічно...
  • Остап ca057b24
    Зелений 🤡 клоун крутить цирк і тасує колоду але все під контролем свого хазяїна єрмака.напевно побачимо тимошенкв вже або послом або міністром.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Ермак вас всех продаст,купит и снова продаст...Но уже подороже.
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